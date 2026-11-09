Obecność wojskowa Rosji na Morzu Bałtyckim osiągnęła prawdopodobnie najwyższy poziom możliwy w czasie pokoju. Jednocześnie dowódca fińskich sił morskich uważa, że rosyjska marynarka wojenna może tracić możliwości dalszego wzmacniania swoich sił. W związku z tym NATO wzmacnia patrole w regionie.

Pomimo napiętej sytuacji sytuacja na Morzu Bałtyckim pozostaje stabilna.

Taką ocenę przedstawił dowódca fińskich sił morskich, kontradmirał Tuomas Tiilikainen. Według niego rosyjskie okręty wojenne nieustannie śledzą działania fińskiej marynarki wojennej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Obserwują to, co robimy my, co robi NATO, a my oczywiście musimy uważnie śledzić ich działania” – zaznaczył kontradmirał.

Jednocześnie Tiilikainen podkreślił, że obecnie nie ma potrzeby dalszego zaostrzania sytuacji. Jego zdaniem Moskwa albo nie widzi potrzeby zwiększania obecności wojskowej w regionie, albo osiągnęła już granicę swoich możliwości.

Według informacji przedstawiciela NATO na każdy rosyjski okręt wojenny na Morzu Bałtyckim przypada zazwyczaj co najmniej trzy okręty Sojuszu. Obecnie stosunek ten szacuje się na około cztery do jednego.

Wojskowi zwracają również uwagę, że intensywne patrolowanie stanowi dodatkowe obciążenie dla rosyjskich okrętów, z których znaczna część wymaga konserwacji technicznej. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy aktywność rosyjskiej floty nieco spadła z powodu problemów z naprawami i gotowością bojową.

W celu ochrony podwodnej infrastruktury NATO prowadzi operację „Baltic Sentry”, rozpoczętą w styczniu 2025 roku po serii incydentów związanych z uszkodzeniem kabli łącznościowych i linii elektroenergetycznych.

Do misji dołączyli również amerykańscy marines. Prowadzili oni operacje rozpoznawcze na fińskiej wyspie Ute, wykorzystując specjalistyczny sprzęt do obserwacji akwenu morskiego.

Według ocen przedstawicieli Sojuszu wzmocnienie kontroli nad Morzem Bałtyckim zmusiło Rosję do częstszego angażowania okrętów wojskowych do eskortowania statków tzw. floty cieni.

Jednocześnie dowódca fińskiej marynarki wojennej uważa, że jednym z największych zagrożeń w regionie są potencjalne wypadki z udziałem starych tankowców.

„Obecnie największym zagrożeniem są nieprofesjonalne załogi floty cieniowej oraz bardzo stare tankowce. Mogą one spowodować prawdziwą katastrofę ekologiczną, jeśli na przykład jeden z nich osiadnie na mieliźnie” – wyjaśnił Tiilikainen.

Informację tę podaje serwis Sky News.

Rosja w pośpiechu wysłała na Morze Bałtyckie fregatę wyposażoną w rakiety Cyrkon.

W pobliżu rosyjskich portów nad Morzem Bałtyckim utworzyła się kolejka składająca się ze 150 statków.

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