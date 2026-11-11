Czechy mogą przekazać Ukrainie 16 samolotów przechwytujących L-39 Skyfox do zwalczania dronów.

„Cztery z nich zostały już wcześniej potwierdzone, teraz możemy mówić o kolejnych 12, co stanowi wstępne potwierdzenie, że jest to możliwe” – oświadczył pierwszy wicepremier rządu Czech Karel Havlíček podczas wizyty w Kijowie.

Wcześniej rozważano przekazanie lekkich samolotów szturmowych L-159, jednak koalicja rządowa odrzuciła tę inicjatywę ze względu na potrzeby własnej armii. Zamiast tego czeska firma Aero Vodochody zaproponowała najnowsze samoloty szkolno-bojowe L-39 Skyfox, wyposażone w nowoczesny silnik Williams FJ44 oraz nowe wyposażenie radioelektroniczne, co zwiększa ich skuteczność w przechwytywaniu bezzałogowych statków powietrznych (BPA).

Źródło: serwis Idnes.cz.

Szef Sztabu Generalnego armii czeskiej Miroslav Hlavač oświadczył, że kwestia ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów L-159 została na razie wycofana.

Rząd Czech raczej nie ogłosi otwarcie nowego, szeroko zakrojonego programu pomocy dla Ukrainy w przededniu zimy, jednak czeskie społeczeństwo i biznes są gotowe do dalszego udzielania wsparcia. Stwierdził to lider partii STAN, poseł Vit Rakusan.

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