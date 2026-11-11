Syn Trumpa chce dostarczać roboty bojowe izraelskiej armii — FT

Amerykański start-up Foundation Future Industries, wśród którego inwestorów i doradców strategicznych znajduje się syn prezydenta USA, Eric Trump, prowadzi rozmowy z Siłami Obronnymi Izraela w sprawie dostaw robotów humanoidalnych. Mogą one zostać wykorzystane do patrolowania tuneli Hamasu w Strefie Gazy, a w przyszłości – również do operacji bojowych.

Mowa jest o ewentualnej dostawie partii robotów Phantom w liczbie do 1000 sztuk.

Współzałożyciel i prezes firmy, były żołnierz piechoty morskiej Mike Leblanc, powiedział, że we wrześniu odbył wstępne spotkania z izraelskimi wojskowymi i obejrzał tunele wraz z robotem Phantom MK1. Jak twierdzi, negocjacje toczą się bezpośrednio z szefem Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (Tsahal).

Leblanc wyjaśnił, że autonomiczne roboty firmy potrafią wykrywać miny przeciwpiechotne i unieszkodliwiać miny-pułapki, jednak za ich „najszlachetniejsze” zadanie uważa udział w działaniach bojowych.

Fundacja oraz przejęta przez nią firma otrzymały od amerykańskich sił zbrojnych ponad 70 mln dolarów, w szczególności w ramach kluczowego kontraktu zawartego już po tym, jak syn prezydenta dołączył do startupu. Senatorka Elizabeth Warren nazwała to „korupcją na oczach wszystkich”. Rzecznik Erica Trumpa zaprzecza, jakoby syn prezydenta brał udział w pozyskiwaniu kontraktów rządowych.

Źródło: Financial Times.

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