В Индии начали депортировать россиян из курортного штата Гоа

Власти индийского штата Гоа проводят рейды против иностранцев, нарушающих визовый режим.

4 ноября из страны депортировали трех граждан РФ, а на следующий день выявили ещё троих нарушителей.

Все шестеро въехали в Индию по туристическим визам, но остались после истечения срока их действия. Местные власти заявили, что проверки будут продолжаться.

За первые десять месяцев 2026 года из Гоа депортировали 76 иностранцев. В первом полугодии среди них было 14 граждан России — это самая многочисленная группа среди всех депортированных.

Источник: The Goan Everyday

Россияне, прибывающие в Мексику, стали чаще сталкиваться с запретом на въезд и депортацией. Об этом граждане РФ жалуются в соцсетях.

Переговоры между Индией и Россией о введении безвизового режима для организованных туристических групп не дали результата. Стороны приостановили подготовку соответствующего соглашения, несмотря на неоднократные призывы Владимира Путина достичь договоренностей.

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