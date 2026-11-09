Британские военные специалисты отправились за границу на охоту за хакерами — Independent

Великобритания направляет специализированные военные группы в страны Европы и Азии для выявления и нейтрализации хакеров, готовящих кибератаки на британскую оборонную инфраструктуру.

Командующий британскими Силами кибернетических и электромагнитных операций (DCEMF) генерал-майор Майк Файерс рассказал, что военные пытаются пресекать киберугрозы до их возникновения, действуя с суши, кораблей и самолетов, а чувствительные миссии согласовывают с министром обороны.

«Раньше мы защищались на собственной территории, а теперь действуем за пределами наших сетей. Мы пытаемся находить противников там, где они готовятся атаковать британские военные системы», — пояснил Файерс.

По словам генерал-майора, развитие искусственного интеллекта значительно ускорило кибератаки, сократив время реагирования на уязвимости с нескольких дней до десятков минут.

«Мы видим, что искусственный интеллект позволяет использовать уязвимости с невиданной ранее скоростью. Если раньше у нас было несколько дней, то теперь речь идет о десятках минут», — заявил он.

Источник — The Independent.

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