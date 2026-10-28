У Молдові хакери викрали дані близько 750 тисяч громадян — Interia

У Молдові хакери викрали персональні дані приблизно 750 тисяч громадян під час атаки на державні сервіси. Як повідомляє Interia, кібератака тривала з 19 до 23 жовтня та спричинила зупинку роботи 82 державних сервісів і близько 30 інформаційних систем.

Які дані потрапили до зловмисників

За даними молдовської влади, зловмисники отримали імена, прізвища та ідентифікаційні номери IDNP, а також відомості про членів родин. Серед скомпрометованої інформації також називають дані про медичне страхування, сімейних лікарів, водійські посвідчення, пенсії та фінансові відомості, зокрема щодо податкових заборгованостей.

Влада Молдови заявила, що атака стала можливою через численні вразливості державних сервісів. Точні недоліки систем безпеки не розкривали. Остаточні масштаби витоку мають встановити після перевірок, до яких залучили Службу інформації та безпеки Молдови.

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Масштаби атаки та відновлення систем

Молдовська служба інформаційних технологій і кібербезпеки STISC повідомила приблизно про 11 мільйонів спроб несанкціонованого доступу. За інформацією влади, атака відбувалася хвилями. Фахівці усувають вразливості, якими скористалися зловмисники.

Як зазначає The Moscow Times, на який посилається Interia, близько десяти офіційних сайтів уже відновили роботу. Прем'єр-міністр Васіле Тофан заявив про проблеми у функціонуванні п'яти відомств, відповідальних за інформаційні технології, та повідомив про запровадження надзвичайних заходів. Він припустив, що атака могла бути частиною масштабної кампанії за участю іноземних державних структур. Організаторів кібератаки влада поки не встановила.

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