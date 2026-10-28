黑客窃取约75万名摩尔多瓦公民数据——Interia

在摩尔多瓦，黑客在袭击政府服务期间窃取了约75万名公民的个人数据。Interia报道称，此次网络攻击从10月19日持续至23日，导致82项政府服务和约30个信息系统停止运行。

哪些数据落入攻击者手中

据摩尔多瓦当局称，攻击者获得了姓名、姓氏和IDNP识别号码，以及有关家庭成员的信息。被泄露的信息还包括医疗保险、家庭医生、驾驶执照、养老金和财务信息，尤其是税务欠款信息。

摩尔多瓦当局表示，此次攻击之所以成为可能，是由于政府服务存在大量漏洞。安全系统的具体缺陷未被披露。泄露事件的最终规模将在检查后确定，摩尔多瓦信息与安全局也参与了检查。

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攻击规模与系统恢复

摩尔多瓦信息技术与网络安全服务机构STISC报告称，约发生了1100万次未经授权的访问尝试。根据当局的信息，攻击分波次进行。专家正在消除攻击者利用的漏洞。

正如Interia援引的《莫斯科时报》所指出的那样，约10个官方网站已经恢复运行。总理瓦西里·托凡表示，负责信息技术的五个部门在运作中出现问题，并宣布采取紧急措施。他认为，此次攻击可能是涉及外国国家机构的大规模行动的一部分。当局目前尚未确认网络攻击的组织者。

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