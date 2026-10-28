Hakerzy wykradli dane około 750 tys. obywateli Mołdawii — Interia

W Mołdawii hakerzy wykradli dane osobowe około 750 tys. obywateli podczas ataku na usługi państwowe. Jak informuje Interia, cyberatak trwał od 19 do 23 października i spowodował wstrzymanie działania 82 usług państwowych oraz około 30 systemów informacyjnych.

Jakie dane trafiły w ręce sprawców

Według mołdawskich władz sprawcy uzyskali imiona, nazwiska i numery identyfikacyjne IDNP, a także informacje o członkach rodzin. Wśród skompromitowanych informacji wymienia się również dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, lekarzy rodzinnych, praw jazdy, emerytur oraz informacje finansowe, w tym dotyczące zaległości podatkowych.

Władze Mołdawii oświadczyły, że atak był możliwy z powodu licznych luk w usługach państwowych. Nie ujawniono dokładnych niedociągnięć systemów bezpieczeństwa. Ostateczną skalę wycieku mają ustalić po kontrolach, do których zaangażowano Mołdawską Służbę Informacji i Bezpieczeństwa.

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Skala ataku i przywracanie systemów

Mołdawska Służba Technologii Informacyjnych i Cyberbezpieczeństwa STISC poinformowała o około 11 mln prób nieuprawnionego dostępu. Według władz atak przebiegał falami. Specjaliści usuwają luki, które wykorzystali sprawcy.

Jak podaje The Moscow Times, na który powołuje się Interia, około dziesięciu oficjalnych stron internetowych wznowiło już działanie. Premier Vasile Tofan poinformował o problemach w funkcjonowaniu pięciu resortów odpowiedzialnych za technologie informacyjne oraz o wprowadzeniu nadzwyczajnych środków. Przypuścił, że atak mógł być częścią kampanii na dużą skalę z udziałem zagranicznych struktur państwowych. Władze nie ustaliły jeszcze organizatorów cyberataku.

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