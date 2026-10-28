В Молдове хакеры похитили персональные данные примерно 750 тысяч граждан во время атаки на государственные сервисы. Как сообщает Interia, кибератака продолжалась с 19 по 23 октября и привела к остановке работы 82 государственных сервисов и около 30 информационных систем.

Какие данные попали к злоумышленникам

По данным молдавских властей, злоумышленники получили имена, фамилии и идентификационные номера IDNP, а также сведения о членах семей. Среди скомпрометированной информации также называют данные о медицинском страховании, семейных врачах, водительских удостоверениях, пенсиях и финансовые сведения, в частности о налоговой задолженности.

Власти Молдовы заявили, что атака стала возможной из-за многочисленных уязвимостей государственных сервисов. Точные недостатки систем безопасности не раскрывались. Окончательный масштаб утечки должны установить после проверок, к которым привлекли Службу информации и безопасности Молдовы.

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Масштабы атаки и восстановление систем

Молдавская служба информационных технологий и кибербезопасности STISC сообщила примерно о 11 миллионах попыток несанкционированного доступа. По информации властей, атака происходила волнами. Специалисты устраняют уязвимости, которыми воспользовались злоумышленники.

Как отмечает The Moscow Times, на который ссылается Interia, около десяти официальных сайтов уже возобновили работу. Премьер-министр Василе Тофан заявил о проблемах в функционировании пяти ведомств, отвечающих за информационные технологии, и сообщил о введении чрезвычайных мер. Он предположил, что атака могла быть частью масштабной кампании с участием иностранных государственных структур. Организаторов кибератаки власти пока не установили.

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