ООН: 252 млн гектарів екосистем відновлюють у 149 країнах — Premium Times Nigeria

ООН повідомила, що в 149 країнах відновлюють 252 мільйони гектарів екосистем. Ці роботи вже забезпечили понад мільйон «зелених» робочих місць і є найбільшим задокументованим глобальним зусиллям із відновлення природи, повідомляє Premium Times Nigeria.

Цілі до 2030 року

Оцінку наведено у звіті Nature’s comeback – scaling ecosystem restoration for people and planet, підготовленому Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, Програмою ООН з довкілля та секретаріатом Конвенції про біологічне різноманіття. Документ оприлюднили в середині Десятиліття ООН з відновлення екосистем, що триває у 2021–2030 роках.

Країни взяли на себе зобов’язання відновити близько одного мільярда гектарів. Також Куньмінсько-Монреальська глобальна рамкова програма з біорізноманіття передбачає, що до 2030 року щонайменше 30% деградованих наземних, прісноводних, морських і прибережних екосистем мають перебувати в процесі ефективного відновлення.

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Нерівномірний прогрес і фінансування

Найбільшу задокументовану площу відновлення має Азія — 192,2 мільйона гектарів. В Африці цей показник становить 36,3 мільйона гектарів, у Європі — 9,1 мільйона, у Північній і Центральній Америці — 5,8 мільйона, у Південній Америці — 5,4 мільйона, в Океанії — 3,2 мільйона гектарів. У звіті зазначили, що ці цифри відображають масштаби діяльності, площу регіонів і можливості моніторингу та звітності, а не рейтинг успішності відновлення.

Відновлення наземних екосистем наблизилося до половини глобальної цілі на 2030 рік. Водночас у прісноводних, морських та прибережних екосистемах прогрес значно менший: у 62 країнах документально зафіксували відновлення 11 мільйонів гектарів прісноводних екосистем, а у 46 країнах — 5,7 мільйона гектарів морських і прибережних. Автори звіту застерегли, що неповна звітність може занижувати фактичні масштаби робіт у водних екосистемах.

За оцінкою ООН, щорічне фінансування відновлення має зрости більш ніж у чотири рази — з 64 до 296 мільярдів доларів до 2030 року. Такі інвестиції потенційно можуть створити до 32 мільйонів нових робочих місць у світі.

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