ONZ poinformowała, że w 149 krajach odtwarzanych jest 252 miliony hektarów ekosystemów. Prace te zapewniły już ponad milion „zielonych” miejsc pracy i są największym udokumentowanym globalnym wysiłkiem na rzecz odtwarzania przyrody, podaje Premium Times Nigeria.

Cele do 2030 roku

Ocena została przedstawiona w raporcie Nature’s comeback – scaling ecosystem restoration for people and planet, przygotowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej. Dokument opublikowano w połowie Dekady ONZ na rzecz Odtwarzania Ekosystemów, trwającej w latach 2021–2030.

Kraje zobowiązały się do odtworzenia około jednego miliarda hektarów. Globalne ramy różnorodności biologicznej z Kunmingu-Montrealu przewidują również, że do 2030 roku co najmniej 30% zdegradowanych ekosystemów lądowych, słodkowodnych, morskich i przybrzeżnych powinno znajdować się w procesie skutecznego odtwarzania.

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Nierównomierny postęp i finansowanie

Największy udokumentowany obszar odtwarzania ma Azja — 192,2 miliona hektarów. W Afryce wskaźnik ten wynosi 36,3 miliona hektarów, w Europie — 9,1 miliona, w Ameryce Północnej i Środkowej — 5,8 miliona, w Ameryce Południowej — 5,4 miliona, a w Oceanii — 3,2 miliona hektarów. W raporcie zaznaczono, że liczby te odzwierciedlają skalę działalności, powierzchnię regionów oraz możliwości monitorowania i sprawozdawczości, a nie ranking skuteczności odtwarzania.

Odtwarzanie ekosystemów lądowych zbliżyło się do połowy globalnego celu na 2030 rok. Jednocześnie postęp w ekosystemach słodkowodnych, morskich i przybrzeżnych jest znacznie mniejszy: w 62 krajach udokumentowano odtwarzanie 11 milionów hektarów ekosystemów słodkowodnych, a w 46 krajach — 5,7 miliona hektarów ekosystemów morskich i przybrzeżnych. Autorzy raportu ostrzegli, że niepełna sprawozdawczość może zaniżać faktyczną skalę prac w ekosystemach wodnych.

Według szacunków ONZ roczne finansowanie odtwarzania musi wzrosnąć ponad czterokrotnie — z 64 do 296 miliardów dolarów do 2030 roku. Takie inwestycje mogą potencjalnie stworzyć do 32 milionów nowych miejsc pracy na świecie.

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