Federalny rząd Szwajcarii zawiesił część finansowania szwajcarskiego oddziału organizacji Lekarze bez Granic (MSF) z powodu sposobu, w jaki organizacja ujawniała informacje o skandalu dotyczącym wykorzystywania seksualnego uchodźców w Czadzie. Jak informuje Health Policy Watch, decyzja dotyczy 1,25 mln franków szwajcarskich — niewypłaconej części większego rocznego grantu dla MSF Switzerland.

Według zuryskiej gazety NZZ, Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy (SDC) nie została w pełni poinformowana o skali zgłoszeń dotyczących nadużyć. MSF początkowo poinformowała szwajcarskie władze o sprawie dotyczącej trzech kobiet, jednak później organizacja wykryła znacznie więcej zgłoszeń.

59 zgłoszeń niewłaściwego zachowania

Associated Press poinformowała o nadużyciach we wschodnim Czadzie w 2024 roku. Kobiety i dziewczęta mówiły, że zmuszano je do kontaktów seksualnych w zamian za pieniądze, pracę lub lepszy dostęp do pomocy humanitarnej. Wskazywały na pracowników MSF.

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W czerwcu 2026 roku AP poinformowała o powszechnych przypadkach wykorzystywania, które mogły stanowić handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. MSF później przyznała, że otrzymała 59 zgłoszeń niewłaściwego zachowania, w tym molestowania seksualnego, wykorzystywania i przemocy. Zgłoszenia dotyczyły pracowników etatowych, pracowników dniówkowych, zewnętrznych wykonawców i dostawców. Organizacja oświadczyła, że zwolniła 18 pracowników.

Kontrola działań MSF trwa

MSF oświadczyła, że podczas dochodzeń w 2024 i 2025 roku utrzymywała kontakt z SDC, informowała agencję o doniesieniach medialnych i postępach kontroli. Jednocześnie organizacja przyznała, że nie poinformowała z wyprzedzeniem o pełnej skali potwierdzonych przypadków i zwolnień.

SDC podała, że od czerwca 2026 roku zwróciła się do MSF i otrzymała od niej dodatkowe szczegółowe informacje o zarejestrowanych przypadkach oraz podjętych działaniach. Agencja sprawdza wsparcie dla poszkodowanych, sankcje wobec osób zaangażowanych, a także wzmocnienie mechanizmów zapobiegania, ochrony i nadzoru. Ocena nadal trwa. Strona szwajcarska przygotowuje również zmiany w umowach z partnerami, które planuje wprowadzić w 2027 roku.

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