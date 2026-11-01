Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 w Atlancie w USA przedstawił stanowisko Seulu w sprawie niedawnego wybuchu miny w Strefie Zdemilitaryzowanej i podkreślił potrzebę dialogu międzykoreańskiego, informuje Korea Herald.

Incydent w Strefie Zdemilitaryzowanej

Korea Południowa obarcza Koreę Północną odpowiedzialnością za wybuch miny 21 września w Strefie Zdemilitaryzowanej, która dzieli obie Koree. W wyniku incydentu rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy.

Seul wezwał do przeprowadzenia rozmów wojskowych w celu zmniejszenia napięć. Pjongjang zaprzeczył, że był zamieszany w wybuch, i oświadczył, że w razie potrzeby jest gotowy podjąć działania wojskowe wzdłuż granicy.

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Oświadczenia na spotkaniu G20

Podczas dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych G20 Cho oświadczył, że komunikacja między obiema Koreami jest ważniejsza niż kiedykolwiek dla złagodzenia napięć. Poprosił także państwa G20 o wsparcie wysiłków Seulu na rzecz pokojowego współistnienia i zmniejszenia napięć na Półwyspie Koreańskim.

Według południowokoreańskiego ministerstwa Cho zwrócił uwagę na poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa wynikające z pogłębiania współpracy wojskowej między Pjongjangiem a Moskwą. Resort powiązał zbliżenie Korei Północnej i Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, ze skierowaniem północnokoreańskich wojskowych do wsparcia wojny rosji przeciwko Ukrainie. Minister podkreślił również potrzebę współpracy międzynarodowej dla zapewnienia wolności żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

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