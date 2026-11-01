W części niemieckich szkół symbole nazistowskie, hitlerowskie pozdrowienie i rasistowskie wypowiedzi są coraz rzadziej traktowane poważnie. Poinformował o tym Der Spiegel w śledztwie dotyczącym skrajnie prawicowych przejawów w środowisku edukacyjnym.

Ignorowanie incydentów

Publikacja opisuje przypadki ignorowania takich incydentów, przemilczania problemu oraz niepewności co do sposobu reagowania na niego. Wśród przejawów, na których koncentruje się artykuł, wymieniono symbole nazistowskie oraz rasistowskie słowo, które w języku niemieckim określa się jako N-słowo.

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Śledztwo opowiada także o pojedynczych przypadkach odważnego sprzeciwu wobec skrajnie prawicowych przejawów w szkołach. Materiał poświęcono temu, jak środowisko edukacyjne reaguje lub nie reaguje na takie przypadki.

Bezradność nauczycieli

W podpisie pod zdjęciem Der Spiegel wspomina przedstawicielkę uczniów Kirchhoff. Mówi ona o pewnej bezradności wśród nauczycieli. Publikacja porusza problem sytuacji, w których szkoły nie zawsze wyraźnie wyznaczają granice tego, co dopuszczalne w odniesieniu do przejawów nazizmu i rasizmu.

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