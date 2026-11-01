Lori Lumer opowiedziała o rozczarowaniu Trumpa brakiem postępów w sprawie wojny na Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump wyraża rozczarowanie brakiem szybkich postępów w zakończeniu wojny na Ukrainie i stara się znaleźć sposoby na zaangażowanie obu stron w proces negocjacyjny. Poinformowała o tym amerykańska influencerka polityczna Laura Lumer, znana z bliskich powiązań z otoczeniem amerykańskiego przywódcy.
Według Lumer prezydent USA jest niezadowolony z faktu, że nie udało się zakończyć konfliktu w krótkim czasie, jak wcześniej przewidywano. Na sytuację dodatkową presję wywiera zbliżające się ważne wybory uzupełniające w USA, których wyniki będą miały decydujący wpływ na polityczne oddziaływanie administracji Trumpa w drugiej połowie jego kadencji.
Influencerka zauważyła, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wykazuje znacznie większą gotowość do zawarcia porozumienia w porównaniu z rosyjskimi władzami, które nadal rozpowszechniają dezinformację w amerykańskich mediach i wykazują całkowity brak zainteresowania osiągnięciem prawdziwego pokoju.
Źródło: Laura Lumer w wywiadzie dla RBC-Ukraina.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.
Prezydent USA Donald Trump i rosyjski dyktator Władimir Putin mogą przeprowadzić nowe rozmowy już w listopadzie. Możliwość spotkania omówili przedstawiciele Waszyngtonu i Moskwy.