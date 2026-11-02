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Wiadomości Świat

W Polsce zlikwidowano pierwsze gniazdo szerszeni azjatyckich — Notes from Poland

Fedir Krysztowski 02 listopada 2026 13:32
W Polsce zlikwidowano pierwsze gniazdo szerszeni azjatyckich — Notes from Poland

W miejscowości Wielka Wieś niedaleko Krakowa zlikwidowano pierwsze potwierdzone w Polsce gniazdo szerszeni azjatyckich — inwazyjnego gatunku, który poluje na pszczoły miodne. Gniazdo odkryto na drzewie w połowie października, a pojedyncze owady zauważono również w pasiece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poinformował o tym Notes from Poland.

W gnieździe znaleziono około tysiąca robotnic

Gniazdo usunięto i przekazano do badań naukowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Paweł Migdał, przedstawiciel Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, poinformował, że jak na polski klimat kolonia była dość duża: znajdowało się w niej około 1 000 robotnic, kilkadziesiąt matek i samców.

Badania wykazały również obecność jaj i larw w gnieździe, co wskazywało, że szerszenie nadal się odżywiały. Według oceny Migdała w przyszłym roku w Polsce mogą zostać znalezione kolejne gniazda. Zaznaczył, że często są one budowane w koronach drzew, dlatego stają się widoczne dopiero po opadnięciu liści jesienią.

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Zagrożenie dla pasiek

Młode matki już opuściły kolonię, aby przezimować i założyć nowe gniazda. Ich szanse na przetrwanie rosną podczas dłuższej i cieplejszej jesieni; na zimowanie szukają ciepłych i suchych miejsc, w tym pod ziemią lub w pomieszczeniach magazynowych.

Szerszenie azjatyckie, znane również jako szerszenie żółtonogie, są mniejsze od europejskich: matki osiągają około 30 mm długości, a samce około 24 mm. Nie są groźniejsze dla ludzi niż szerszenie europejskie lub osy, jednak stanowią zagrożenie dla pszczelarstwa. Oprócz polowania na pszczoły ich obecność może zmusić pszczoły w pasiekach do zaprzestania pracy.

Według Migdała jedno gniazdo tego gatunku wydaje średnio około 150 młodych matek, a czasem nawet do 500, podczas gdy szerszeń europejski — około 50. Najbliższe wcześniej znane gniazdo szerszeni azjatyckich znajdowało się w czeskiej Opawie, około 150 km od Wielkiej Wsi. Naukowiec przypuścił, że owady mogły zostać przewiezione transportem, ale nie wykluczył obecności innych populacji między tymi miejscami.

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