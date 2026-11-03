W Krakowie, w Polsce, w poniedziałek podpisano umowę o finansowaniu przez Unię Europejską budowy nowej linii tramwajowej. Ma ona połączyć istniejącą pętlę Krowodrza Górka P+R z nową pętlą, która zostanie zbudowana w pobliżu skrzyżowania ulic Weissa i Jaremy na osiedlu Azory. Poinformował o tym RMF24.

Finansowanie projektu

Kraków otrzyma do 172,76 mln zł w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027”. Umowę zawarły miasto Kraków, reprezentowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich, oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Projekt przewiduje nie tylko ułożenie torów tramwajowych. W rejonie ulic Opolskiej i Weissa planowana jest budowa trójkąta torowego, a także odcinka torowiska tramwajowego w kierunku północnym — do linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Kraków Batowice.

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Parking i infrastruktura rowerowa

W ramach inwestycji mają powstać nowe chodniki, drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. W pobliżu ulicy Opolskiej zaplanowano także parking Park & Ride na około 200 samochodów, w tym z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami i infrastrukturą dla rowerów.

Kolejnym etapem będzie uzyskanie decyzji ZRID, niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych. Równolegle Zarząd Inwestycji Miejskich przygotowuje dokumenty do przetargu na realizację prac. Mieszkańcy Azorów czekają na połączenie tramwajowe od kilku dekad, a pierwsze wzmianki o takim projekcie pojawiały się już w latach 60. XX wieku.

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