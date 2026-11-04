W USA Decision Desk HQ prognozuje, że demokratyczny senator Mark Warner wygra wybory do Senatu w stanie Wirginia i uzyska czwartą kadencję. Jego rywalem był republikanin, emerytowany generał armii Bert Mizusawa, informuje The Hill.

Prognoza po zamknięciu lokali wyborczych

Decision Desk HQ opublikowało prognozę zwycięstwa Warnera wkrótce po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 19:00 czasu wschodniego w USA. W tym momencie opublikowano 0% wyników głosowania.

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Praca w Senacie

Warner reprezentuje Wirginię w izbie wyższej Kongresu USA od 2009 roku. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Specjalnej Komisji Senatu ds. Wywiadu, a także jest zastępcą przewodniczącego Demokratycznej Frakcji Senatu.

Wcześniejsze doświadczenie polityczne

Przed pracą w Senacie Warner był gubernatorem Wirginii w latach 2002–2006. Republikanie nie zostali wybrani do Senatu z tego stanu od 2002 roku. Przed rozpoczęciem kariery politycznej Warner pracował jako inwestor venture capital i przedsiębiorca technologiczny.

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