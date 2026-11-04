В США Decision Desk HQ прогнозирует сенатору-демократу Марку Уорнеру победу на выборах в Сенат в штате Вирджиния и четвёртый срок. Его соперником был республиканец, генерал армии в отставке Берт Мизусава, сообщает The Hill.

Прогноз после закрытия участков

Decision Desk HQ опубликовала прогноз победы Уорнера вскоре после закрытия избирательных участков в 19:00 по восточному времени США. На тот момент было опубликовано 0% результатов голосования.

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Работа в Сенате

Уорнер представляет Вирджинию в верхней палате Конгресса США с 2009 года. Он занимает должность заместителя председателя специального комитета Сената по разведке, а также является заместителем председателя Демократической фракции Сената.

Предыдущий политический опыт

До работы в Сенате Уорнер был губернатором Вирджинии в 2002–2006 годах. Республиканцев не избирали в Сенат от этого штата с 2002 года. До начала политической карьеры Уорнер работал венчурным инвестором и технологическим предпринимателем.

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