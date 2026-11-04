Decision Desk HQ прогнозує сенатору Ворнеру четвертий термін — The Hill
У США Decision Desk HQ прогнозує сенаторові-демократу Марку Ворнеру перемогу на виборах до Сенату у штаті Вірджинія та четвертий термін. Його суперником був республіканець, генерал армії у відставці Берт Мізусава, повідомляє The Hill.
Прогноз після закриття дільниць
Decision Desk HQ оприлюднила прогноз перемоги Ворнера невдовзі після закриття виборчих дільниць о 19:00 за східним часом США. На той момент було оприлюднено 0% результатів голосування.
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Робота в Сенаті
Ворнер представляє Вірджинію у верхній палаті Конгресу США з 2009 року. Він обіймає посаду заступника голови спеціального комітету Сенату з питань розвідки, а також є заступником голови Демократичної фракції Сенату.
Попередній політичний досвід
До роботи в Сенаті Ворнер був губернатором Вірджинії у 2002–2006 роках. Республіканців не обирали до Сенату від цього штату з 2002 року. До початку політичної кар’єри Ворнер працював венчурним інвестором і технологічним підприємцем.