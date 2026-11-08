Лідер демократів у Конгресі США підтримав імпічмент главі Пентагону
0:00 / 0:00
Очільник демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс висловився на підтримку резолюції про можливий імпічмент міністра оборони Піта Гегсета.
Він звинуватив главу Пентагону у зловживанні повноваженнями та підриві національної безпеки. Також Джеффріс заявив, що дії Гегсета призвели до війни з Іраном, зростання цін для американців і погіршення безпекової ситуації.
Демократи планують обговорити відповідну резолюцію у вівторок, 10 листопада, під час першого засідання після проміжних виборів до Конгресу.
Джерело: Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір залишити Піта Гегсета на посаді глави Пентагону, попри заклики деяких людей відправити посадовця у відставку.
Президент США Дональд Трамп консультується з радниками щодо того, чи залишати міністра оборони Піта Гегсета на посаді після поразки Республіканської партії на виборах у вівторок.
Президент США Дональд Трамп обговорював із радниками можливість звільнення міністра оборони Піта Гегсета після значних втрат республіканців на проміжних виборах.