Лідер демократів у Конгресі США підтримав імпічмент главі Пентагону

Очільник демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс висловився на підтримку резолюції про можливий імпічмент міністра оборони Піта Гегсета.

Він звинуватив главу Пентагону у зловживанні повноваженнями та підриві національної безпеки. Також Джеффріс заявив, що дії Гегсета призвели до війни з Іраном, зростання цін для американців і погіршення безпекової ситуації.

Демократи планують обговорити відповідну резолюцію у вівторок, 10 листопада, під час першого засідання після проміжних виборів до Конгресу.

Джерело: Bloomberg