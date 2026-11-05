W Polsce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że przekaże do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego egzemplarz Konstytucji z zaznaczonymi czterema artykułami, informuje RMF24. Chodzi o przepisy dotyczące podziału władz, granic uprawnień prezydenta, niezależności sądów i trybunałów, a także wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm.

Wypowiedzi Żurka o wydarzeniach przy trybunale

W nagraniu wideo na platformie X Żurek skrytykował działania Nawrockiego podczas ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Minister oświadczył, że prezydent siłą wszedł do budynku trybunału i odepchnął sędziów stojących przy wejściu. Według niego sędziowie chcieli porozmawiać z prezydentem.

Szef resortu sprawiedliwości oświadczył również, że Trybunał Konstytucyjny jest niezależną władzą sądowniczą i nie może być miejscem siłowej konfrontacji. Powiedział, że o prawie w kraju nie mogą decydować narzędzia do cięcia bram, nocne szturmy ani fizyczne starcia z sędziami.

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Spór o kierownictwo trybunału

W ubiegły piątek przedstawiciele grupy sędziów wybranych przez Sejm w obecnej kadencji oświadczyli, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem, rozpoczęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym. Według nich wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu funkcji prezesa trybunału przez Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa przez Bartłomieja Sochańskiego.

Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu, późnym wieczorem wrócił do Warszawy, spotkał się między innymi z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przybył do budynku Trybunału Konstytucyjnego. W nocy z piątku na sobotę prezydent oświadczył, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa.

We wtorek Żurek poinformował, że do trybunału złożono sześć wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu oraz jeden dotyczący Sochańskiego. Według ministra wnioski dotyczące Święczkowskiego odnoszą się między innymi do systemów Pegasus i Hermes, utrudniania pracy sędziów oraz delegowania prokuratorów niezgodnie z prawem w okresie, gdy był prokuratorem krajowym. Nawrocki ze swojej strony obarczył odpowiedzialnością za sytuację premiera Donalda Tuska i nazwał wspomniane działania nielegalnymi.

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