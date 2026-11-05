В Польше министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что передаст в канцелярию президента Кароля Навроцкого экземпляр Конституции с отмеченными четырьмя статьями, сообщает RMF24. Речь идет о нормах, касающихся разделения властей, пределов полномочий президента, независимости судов и трибуналов, а также избрания судей Конституционного трибунала Сеймом.

Заявления Журека о событиях у трибунала

В видеообращении на платформе X Журек раскритиковал действия Навроцкого во время последних событий вокруг Конституционного трибунала. Министр заявил, что президент силой вошел в здание трибунала и оттолкнул судей, стоявших у входа. По его словам, судьи хотели поговорить с президентом.

Глава Минюста также заявил, что Конституционный трибунал является независимой судебной властью и не может быть местом силового противостояния. Он сказал, что право в стране не должны определять инструменты для срезания ворот, ночные штурмы или физические стычки с судьями.

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Спор о руководстве трибунала

В прошлую пятницу представители группы судей, избранных Сеймом в нынешней каденции, заявили, что судья Анна Корвин-Пётровская как наиболее старшая по стажу начала руководить Конституционным трибуналом. По их словам, она издала распоряжение о перерыве в исполнении функций президента трибунала Богданом Свенчковским и вице-президента Бартломеем Соханьским.

Тогда Навроцкий прервал поездку в Сенегал, поздно вечером вернулся в Варшаву, встретился, в частности, с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, а затем прибыл в здание Конституционного трибунала. В ночь на субботу президент заявил о нарушении конституционного порядка и силовом захвате конституционного органа государства.

Во вторник Журек сообщил, что в трибунал подали шесть ходатайств о снятии иммунитета со Свенчковского и одно — с Соханьского. По словам министра, ходатайства в отношении Свенчковского касаются, в частности, систем Pegasus и Hermes, препятствования работе судей и командирования прокуроров вопреки законодательству в период, когда он был национальным прокурором. Навроцкий, со своей стороны, возложил ответственность за ситуацию на премьер-министра Дональда Туска и назвал упомянутые действия незаконными.

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