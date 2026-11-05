据RMF24报道，波兰司法部长瓦尔德马尔·热雷克表示，他将向总统卡罗尔·纳夫罗茨基的办公厅递交一份标注了四项条款的宪法副本。这些条款涉及权力分立、总统权限的界限、法院和法庭的独立性，以及由众议院选举宪法法庭法官。

热雷克就法庭附近事件发表的声明

热雷克在X平台发布的视频讲话中批评了纳夫罗茨基在近期围绕宪法法庭事件中的行为。这名部长称，总统强行进入法庭大楼，并推开了站在入口处的法官。据他所说，法官们想与总统交谈。

司法部长还表示，宪法法庭是独立的司法权力机构，不能成为武力对抗的场所。他说，国家的法律不应由切割大门的工具、夜间突袭或与法官发生肢体冲突来决定。

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围绕法庭领导层的争议

上周五，由本届众议院选出的法官群体代表表示，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡作为任职时间最长者，已开始领导宪法法庭。据他们称，她发布命令，暂停博格丹·希文奇科夫斯基履行法庭院长职务，以及巴尔托梅伊·索汉斯基履行副院长职务。

随后，纳夫罗茨基中断了前往塞内加尔的行程，于深夜返回华沙，与最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基等人会面，之后抵达宪法法庭大楼。在周六凌晨，总统称宪法秩序遭到破坏，国家宪法机关被武力夺取。

周二，热雷克表示，已有六项要求解除希文奇科夫斯基豁免权的申请和一项涉及索汉斯基的申请提交至法庭。部长称，针对希文奇科夫斯基的申请尤其涉及Pegasus和Hermes系统、妨碍法官工作，以及在他担任国家检察官期间违反法律规定派遣检察官。纳夫罗茨基则将局势责任归咎于总理唐纳德·图斯克，并称上述行为非法。

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