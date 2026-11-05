W Niemczech zatrzymano Ukrainkę podejrzaną o zabójstwo 13-letniego chłopca

W niemieckim Monachium zatrzymano obywatelkę Ukrainy podejrzaną o zabójstwo 13-letniego chłopca. Wcześniej w jednym z miejskich hoteli znaleziono ciało nieletniego Ukraińca, a także kobietę z ciężkimi obrażeniami.

Organy ścigania ustalają okoliczności tej tragedii.

Według informacji Konsulatu Generalnego ukraińscy dyplomaci zwrócili się do lokalnej policji, która potwierdziła zatrzymanie obywatelki Ukrainy w jednym z hoteli w Monachium.

„W odpowiedzi na zwrócenie się konsulów Konsulatu Generalnego Ukrainy w Monachium do lokalnej policji otrzymano potwierdzenie zatrzymania obywatelki Ukrainy w jednym z hoteli w Monachium. Wstępnie jest ona podejrzana o zabójstwo dziecka” – poinformowali dyplomaci.

W konsulacie dodano, że akta sprawy przekazano do sądu, który ma je rozpatrzyć 6 listopada.

Co wiadomo o śmierci dziecka

Według informacji niemieckiej gazety „Süddeutsche Zeitung”, rano 4 listopada w pokoju hotelowym Eden Hotel Wolff w pobliżu głównego dworca kolejowego w Monachium znaleziono ciało 13-letniego chłopca.

Około godziny 9:40 dziecko znalazł pracownik hotelu. W pokoju przebywała również ciężko ranna 37-letnia kobieta, którą przewieziono do lokalnego szpitala.

Niemiecka gazeta podała, że chłopiec i kobieta pochodzą z Ukrainy i ostatnio mieszkali w Niemczech. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci dziecka. Funkcjonariusze nie ujawnili charakteru obrażeń ani nie podali, jakim narzędziem mogły zostać zadane śmiertelne rany.

Jednocześnie gazeta „Süddeutsche Zeitung”, powołując się na własne informacje, opublikowała wersję, zgodnie z którą kobieta mogła zabić dziecko, a następnie próbować popełnić samobójstwo. Policja oficjalnie nie potwierdziła tej wersji.

O zatrzymaniu poinformowano w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Monachium w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy.

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