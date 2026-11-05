В Германии задержали украинку по подозрению в убийстве 13-летнего мальчика

В немецком Мюнхене задержали гражданку Украины, которую подозревают в убийстве 13-летнего мальчика. Ранее в одном из городских отелей обнаружили тело несовершеннолетнего украинца, а также женщину с тяжкими ранениями.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

По информации Генерального консульства, украинские дипломаты обратились в местную полицию, которая подтвердила задержание гражданки Украины в одной из гостиниц Мюнхена.

«В ответ на обращение консулов Генерального консульства Украины в Мюнхене в местную полицию получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одном из отелей Мюнхена. Предварительно она подозревается в убийстве ребенка», — сообщили дипломаты.

В консульстве добавили, что материалы дела переданы в суд, который должен рассмотреть их 6 ноября.

Что известно о гибели ребенка

По данным немецкого издания Süddeutsche Zeitung, утром 4 ноября в номере отеля Eden Hotel Wolff недалеко от центрального железнодорожного вокзала Мюнхена обнаружили тело 13-летнего мальчика.

Около 9:40 ребенка обнаружил сотрудник отеля. В номере также находилась тяжело раненая 37-летняя женщина, которую госпитализировали в местную больницу.

Немецкое издание сообщало, что мальчик и женщина родом из Украины и в последнее время проживали в Германии. Полиция начала расследование обстоятельств гибели ребенка. Правоохранители не разглашали характер ранений и не сообщали, каким орудием могли быть нанесены смертельные травмы.

В то же время Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственную информацию писала о версии, согласно которой женщина могла убить ребенка, а затем попытаться покончить с собой. Полиция официально эту версию не подтверждала.

О задержании сообщили в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене в ответе на запрос журналистов.

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