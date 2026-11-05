德国警方以涉嫌杀害一名13岁男孩为由逮捕了一名乌克兰女子

德国慕尼黑警方逮捕了一名乌克兰籍女子，她涉嫌杀害一名13岁男孩。此前，在市内一家酒店内发现了一名乌克兰未成年男孩的遗体，以及一名身受重伤的女子。

执法部门正在调查这起悲剧的具体情况。

据总领事馆消息，乌克兰外交人员已向当地警方求证，警方证实一名乌克兰公民在慕尼黑某酒店被拘留。

“针对乌克兰驻慕尼黑总领事馆领事向当地警方提出的询问，已收到确认，一名乌克兰公民在慕尼黑某酒店被拘留。据初步调查，她涉嫌杀害一名儿童，”外交官们表示。

领事馆补充称，案件材料已移交法院，预计将于11月6日开庭审理。

关于这名儿童死亡事件的已知情况

据德国《南德意志报》报道，11月4日上午，在位于慕尼黑中央火车站附近的伊登沃尔夫酒店（Eden Hotel Wolff）的一间客房内，发现了一名13岁男孩的遗体。

约9时40分，一名酒店员工发现了这名儿童。房间内还有一名身受重伤的37岁女子，她已被送往当地医院救治。

该德国媒体报道称，这名男孩和该女子均来自乌克兰，近期一直居住在德国。 警方已就该儿童死亡的具体情况展开调查。执法部门未透露伤势的具体情况，也未说明致命伤可能由何种凶器造成。

与此同时，《南德意志报》援引其独家消息称，有一种说法认为该女子可能杀害了孩子，随后试图自杀。警方尚未正式证实这一说法。

乌克兰驻慕尼黑总领事馆在回应记者询问时通报了此次逮捕情况。

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