莫斯科一家法院缺席判决，判处詹娜·涅姆佐娃四年普通监管制度的劳改营刑期。 她被认定犯有管理其父亲——俄罗斯反对派政治家鲍里斯·涅姆佐夫——同名基金会的罪行，该基金会已在俄罗斯被宣布为“不受欢迎”的组织。

此外，尚娜·涅姆佐娃还被禁止管理互联网资源八年。

在庭审辩论中，检察官曾请求对她作出缺席判决，判处五年普通监禁，并禁止其在九年内管理网站。

据检方指控，涅姆佐娃“公开强调其在该组织中的领导地位，组织该组织的资金筹集和运作，并对俄罗斯联邦境内发生的各种事件作出负面评价”。

法院将詹娜·涅姆佐娃在黑山布德瓦的演讲录音认定为其领导该基金会的证据之一，她在演讲中讲述了自己在该组织中的角色。

与此同时，涅姆佐娃的辩护律师表示，其当事人不承认有罪。

鲍里斯·涅姆佐夫基金会成立于2015年，当时这位俄罗斯反对派政治家刚刚遇害。2024年，俄罗斯将“鲍里斯·涅姆佐夫自由基金会”（Boris Nemtsov Foundation for Freedom）列为“不受欢迎组织”。

2026年，詹娜·涅姆佐娃因被指控领导该基金会而被缺席逮捕。此后，她也被认定为“外国代理人”。

需要指出的是，鲍里斯·涅姆佐夫于2015年2月27日晚在克里姆林宫附近的莫斯科河大桥上遭枪击身亡。

据“Mediazona”报道。

此前，俄罗斯已对扎娜·涅姆佐娃——在莫斯科遭枪杀的反对派政治家鲍里斯·涅姆佐夫的女儿——发布了国际通缉令。她被指控组织在俄罗斯联邦被认定为“不受欢迎”的外国或国际组织的活动。

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