克拉科夫将举行“沉默游行”，此前该市发生一起枪击事件，造成6人死亡

当地时间11月9日（周一）20:00，克拉科夫将举行“静默游行”，以悼念上周六枪击事件中的遇难者。该事件共造成6人死亡。 波兰总理唐纳德·图斯克和总统卡罗尔·纳沃罗茨基将出席此次活动。

参与者计划在主市场广场与斯拉夫科夫斯卡街的交汇处集合。此次活动的目的是悼念上周六袭击事件中的遇难者，并向伤者及其家属表达声援。

总理唐纳德·图斯克周一呼吁大家参加“沉默游行”。“今天20:00，让我们在克拉科夫齐聚一堂，”这位政府首脑在X平台上写道。

不久后，克拉科夫市的官方账号发布消息称，图斯克和波兰总统卡罗尔·纳沃茨基都将参加此次活动。这两位政要应克拉科夫市长卢卡什·吉巴拉的邀请加入游行队伍。

波兰总统发言人亦向Onet证实了纳沃茨基将出席该活动。

波兰媒体Onet报道了这一消息。

在波兰，一名在克拉科夫市中心制造枪击案的袭击者已死亡。

回顾此前报道，在波兰克拉科夫，一名持枪男子在市中心广场杀害了六人。警方向其开枪并逮捕了该袭击者。

在波兰克拉科夫，市场广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表召开会议后宣布，11月8日至9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

在抓捕波兰克拉科夫致命枪击案涉案男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍下视频，并由波兰媒体发布。

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