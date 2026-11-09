В Кракове Туск с Навроцким проведут Марш тишины после гибели шести человек

В понедельник, 9 ноября, в 20:00 по местному времени в Кракове состоится «Марш тишины» в память о погибших во время субботней стрельбы. В результате инцидента погибли шесть человек. В мероприятии примут участие премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий.

Сбор участников запланирован на углу главной рыночной площади и улицы Славковской. Цель мероприятия — почтить память тех, кто погиб во время субботнего нападения, и выразить солидарность с пострадавшими и их близкими.

Премьер-министр Дональд Туск в понедельник призвал принять участие в «Марше тишины». «Сегодня в 20:00 в Кракове давайте все будем вместе», — написал глава правительства на платформе X.

Вскоре официальный профиль города Кракова сообщил, что в мероприятии примут участие как Туск, так и президент Польши Кароль Навроцкий. Оба политика присоединятся к маршу по приглашению мэра Кракова Лукаша Гибалы.

Пресс-секретарь президента Польши также подтвердил Onet участие Навроцкого в мероприятии.

Об этом сообщает польское издание Onet.

В Польше скончался нападавший, устроивший стрельбу в центре Кракова.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертельной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

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