W Krakowie odbędzie się Marsz Ciszy po strzelaninie, w której zginęło sześć osób

W poniedziałek, 9 listopada, o godz. 20:00 czasu lokalnego w Krakowie odbędzie się Marsz Ciszy ku pamięci ofiar sobotniej strzelaniny. W wyniku tego zdarzenia zginęło sześć osób. W wydarzeniu wezmą udział premier Polski Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki.

Zbiórka uczestników zaplanowana jest na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci osób, które zginęły podczas sobotniego ataku, oraz wyrażenie solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.

Premier Donald Tusk wezwał w poniedziałek do udziału w Marszu Ciszy. „Dzisiaj o godz. 20:00 w Krakowie bądźmy wszyscy razem” – napisał szef rządu na platformie X.

Wkrótce oficjalny profil miasta Krakowa poinformował, że w wydarzeniu wezmą udział zarówno Tusk, jak i prezydent Polski Karol Nawrocki. Obaj politycy dołączą do marszu na zaproszenie prezydenta Krakowa Łukasza Gibali.

Rzecznik prezydenta Polski potwierdził również serwisowi Onet udział Nawrockiego w wydarzeniu.

Informuje o tym polski serwis Onet.

W Polsce zmarł napastnik, który dokonał strzelaniny w centrum Krakowa.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwała żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

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