视频：土耳其钢铁厂爆炸事件遇难人数上升

在土耳其伊兹密尔市，11月9日HABAŞ钢铁厂爆炸事故的死亡人数已升至16人。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在内阁会议结束后宣布了这一消息。

据该企业称，爆炸发生在对其中一座电弧炉进行例行维护作业期间。虽然火势已被控制并扑灭，但厂区内的搜救工作仍在继续。

突发 #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #爆炸 太惨了…… 土耳其：伊兹密尔市一家冶金厂发生强烈爆炸 伊兹密尔市阿里亚加区的哈巴斯钢铁厂发生剧烈爆炸并引发火灾。爆炸发生在氧气瓶充装车间。 至少6人死亡，数十人受伤。 https://t.co/js4p77RpSs — LW World News (@LW_WorldNews) 2026年11月9日

“埃尔多安在内阁会议后的声明中表示，哈巴什钢铁厂爆炸事故的死亡人数已升至16人，”该媒体指出。

消息来源——《Dünya Gazetesi》。

11月9日，土耳其伊兹密尔省阿里亚加地区的HABAŞ冶金厂发生强烈爆炸。随后，工厂内爆发大规模火灾，厂区上空升起浓密的烟柱。

图：土耳其一家炼油厂发生爆炸。

土耳其一家工厂发生爆炸，造成人员死亡。

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