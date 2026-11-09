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视频：土耳其钢铁厂爆炸事件遇难人数上升

UA NEWS 09 十一月 2026 20:46
视频：土耳其钢铁厂爆炸事件遇难人数上升

在土耳其伊兹密尔市，11月9日HABAŞ钢铁厂爆炸事故的死亡人数已升至16人。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在内阁会议结束后宣布了这一消息。 

据该企业称，爆炸发生在对其中一座电弧炉进行例行维护作业期间。虽然火势已被控制并扑灭，但厂区内的搜救工作仍在继续。

 

“埃尔多安在内阁会议后的声明中表示，哈巴什钢铁厂爆炸事故的死亡人数已升至16人，”该媒体指出。

消息来源——《Dünya Gazetesi》。

11月9日，土耳其伊兹密尔省阿里亚加地区的HABAŞ冶金厂发生强烈爆炸。随后，工厂内爆发大规模火灾，厂区上空升起浓密的烟柱

图：土耳其一家炼油厂发生爆炸。

土耳其一家工厂发生爆炸，造成人员死亡

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