中国允许医务人员无需撰写学位论文即可获得学位

在中国，临床医学专业的硕士和博士研究生将能够通过提交实践成果和研究成果，而非论文，来获得学位。

未来医生们可以提交复杂临床病例的分析，或针对特定医疗机构存在的问题所进行的研究，以此替代传统的学术论文。新规定已于10月22日公布，适用于为期三年的研究生教育项目。

泰大超成为首批利用这一新机会的毕业生之一。 2026年6月，他开发了一款基于人工智能的软件，用于分类罕见的脊柱疾病并选择治疗方法，从而获得了临床医学实践博士学位。

与此同时，这一创新需要明确的评估标准。医学界人士提醒，不同专业的标准应有所区别，且实践成果的质量必须受到严格把控。

中国已于2024年针对工程类专业实施了类似模式。未来，计划将这种替代传统学位论文的模式推广至翻译、农业、会计和艺术等专业课程。

来源：《自然》

中国科学家首次构建了鳗鱼全脑的单细胞水平三维图谱。该研究为脊椎动物大脑在数亿年间的演化历程提供了新见解。

中国一项针对26,836名前来评估生育能力的男性进行的研究发现，穿着紧身内衣与精子质量下降之间存在关联。 经常穿着紧身内裤的参与者，其射精量较少、精子活力较低、正常形态精子比例较小以及DNA受损精子比例较高的风险更高。

在中国青海省，一只雪豹幼崽在获救后接受了26天的强化治疗，但最终还是死亡了。

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