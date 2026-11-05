В Европе из-за сообщений о заложении мин изменили маршруты семи авиарейсов — BBC

В нескольких европейских странах поступили сообщения о возможном наличии взрывчатки на борту пассажирских самолетов.

Из-за угроз авиакомпании были вынуждены менять маршруты и перенаправлять самолеты в другие аэропорты.

Под подозрение попали рейсы по семи маршрутам: Дублин — Рим, Хельсинки — Рим, Милан — Варшава, Варшава — Брюссель, Копенгаген — София, Мадрид — София и Лондон — София.

Часть самолетов уже проверили соответствующие службы. Взрывных устройств на их бортах не обнаружили. Проверки по другим сообщениям продолжаются.

Это не первый подобный случай за последние дни. Ранее сообщалось о якобы минировании семи самолетов и круизного лайнера, однако после проверок угрозы не подтвердились.

Источник: BBC News.

В Ираке проиранские вооруженные группировки угрожают свергнуть правительство премьер-министра Али Фалиха аз-Заиди из-за сохранения запрета на посадку иранских авиакомпаний в аэропортах страны. Багдад придерживается ограничений, связанных с санкциями Министерства финансов США.

В Великобритании возникли задержки и перебои с авиарейсами из-за технической проблемы в работе Национальной службы управления воздушным движением (NATS). Технический сбой повлиял на процессы вылета и прилета самолетов в ряде аэропортов страны.

Национальный перевозчик Ирака Iraqi Airways заявил, что в октябре планирует возобновить рейсы в Иран и из Ирана после получения специального исключения из санкций США. Ограничения касались услуг, связанных с иранскими авиакомпаниями.

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