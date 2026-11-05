W Europie zmieniono trasy siedmiu lotów w związku z doniesieniami o podłożeniu bomby — BBC

W kilku krajach europejskich pojawiły się doniesienia o możliwej obecności materiałów wybuchowych na pokładach samolotów pasażerskich.

W związku z tymi zagrożeniami linie lotnicze zostały zmuszone do zmiany tras i przekierowania samolotów na inne lotniska.

Podejrzenia dotyczyły lotów na siedmiu trasach: Dublin – Rzym, Helsinki – Rzym, Mediolan – Warszawa, Warszawa – Bruksela, Kopenhaga – Sofia, Madryt – Sofia oraz Londyn – Sofia.

Część samolotów została już sprawdzona przez odpowiednie służby. Nie znaleziono na ich pokładach żadnych ładunków wybuchowych. Trwają kontrole w związku z pozostałymi zgłoszeniami.

Nie jest to pierwszy podobny przypadek w ostatnich dniach. Wcześniej informowano o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w siedmiu samolotach i na statku wycieczkowym, jednak po przeprowadzeniu kontroli zagrożenia nie potwierdziły się.

Źródło: BBC News.

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