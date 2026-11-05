Co najmniej 34 osoby, w tym 30 dzieci, ucierpiały w szkole w Jerozolimie w Izraelu po wdychaniu oparów chemicznych środków czyszczących. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Izraelską Służbę Pożarniczo-Ratowniczą.

Pomoc dla poszkodowanych

Służba ratownictwa medycznego Magen David Adom udzieliła pomocy uczniom i pracownikom szkoły na miejscu, po czym przewieziono ich do centrów medycznych Shaare Zedek i Hadassah.

Centrum medyczne Hadassah poinformowało, że leczy 17 dzieci i czterech pracowników szkoły. Wszyscy są w stanie lekkim, z wyjątkiem dwojga dzieci, których stan lekarze ocenili jako średni.

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Szkołę tymczasowo zamknięto

Według wstępnej oceny ochotniczej organizacji medycznej United Hatzalah do incydentu mogło dojść w wyniku zmieszania środków czyszczących, w tym chloru i kwasu. Kierownik operacji służby pożarniczo-ratowniczej określił sytuację jako złożony incydent z udziałem niebezpiecznych substancji.

Służba pożarniczo-ratownicza poleciła policji zamknąć szkołę do następnego dnia w celu przeprowadzenia dodatkowych badań środowiskowych. Strażacy sprawdzili budynek i jak dotąd nie wykryli niebezpiecznych poziomów substancji, jednak przed wznowieniem działalności placówki muszą przeprowadzić dodatkowe testy. Według ratowników sytuację opanowano.

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