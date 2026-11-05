W Wielkiej Brytanii funt szterling osiągnął najwyższy poziom wobec koszyka innych walut od 23 czerwca 2016 roku — dnia referendum w sprawie wyjścia kraju z UE. Dane Banku Anglii wskazują, że brytyjska waluta osiągnęła ten poziom w środę, informuje The Guardian.

Maksimum od dziesięciu lat

Indeks efektywnego kursu funta, który śledzi jego dynamikę wobec koszyka walut, wzrósł do 86,5372 punktu. Za wartość bazową 100 w tym indeksie przyjęto kurs funta ze stycznia 2005 roku.

Po głosowaniu za Brexitem w 2016 roku brytyjska waluta gwałtownie straciła na wartości. Wówczas funt spadł do najniższego poziomu wobec dolara amerykańskiego od 31 lat, a indeks efektywnego kursu obniżył się. Najniższą wartość — 73,1 punktu — indeks osiągnął 23 marca 2020 roku, w okresie pandemii Covid-19.

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Wpływ dolara i oczekiwań dotyczących stóp

Wzrostowi funta sprzyjało osłabienie dolara po wyborach śródokresowych w USA, a także niedawne umocnienie brytyjskiej waluty wobec euro i jena. Inwestorzy oczekiwali również, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe po raz pierwszy od ponad trzech lat, co mogło uczynić inwestycje w funtach bardziej atrakcyjnymi.

W czwartek funt niemal nie zmienił się wobec dolara i był notowany na poziomie 1,3463 dolara, po wzroście o ponad pół centa dzień wcześniej. Wobec euro szterling nieznacznie osłabł — do 1,1985 euro, choć pod koniec października osiągnął 18-miesięczne maksimum powyżej 1,20 euro.

Europejskie indeksy giełdowe również rosły: FTSE 100 i niemiecki Dax zyskały po 0,6%, a francuski Cac 40 — 0,8%.

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