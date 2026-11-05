В Великобритании фунт стерлингов достиг самого высокого уровня по отношению к корзине других валют с 23 июня 2016 года — дня референдума о выходе страны из ЕС. Данные Банка Англии свидетельствуют, что британская валюта достигла этого уровня в среду, сообщает The Guardian.

Максимум за десять лет

Индекс эффективного обменного курса стерлинга, который отслеживает его динамику по отношению к корзине валют, вырос до 86,5372 пункта. За базовое значение 100 в этом индексе принят курс фунта в январе 2005 года.

После голосования за Brexit в 2016 году британская валюта резко потеряла позиции. Тогда фунт опустился до 31-летнего минимума по отношению к доллару США, а индекс эффективного курса снизился. Наименьшего значения — 73,1 пункта — индекс достиг 23 марта 2020 года, в период пандемии Covid-19.

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Влияние доллара и ожиданий по ставкам

Росту фунта способствовало ослабление доллара после промежуточных выборов в США, а также недавнее укрепление британской валюты по отношению к евро и иене. Инвесторы также ожидали, что Банк Англии повысит процентные ставки впервые более чем за три года, что могло сделать вложения в фунтах более привлекательными.

В четверг фунт почти не изменился по отношению к доллару и торговался на уровне 1,3463 доллара после роста более чем на полцента накануне. По отношению к евро стерлинг немного подешевел — до 1,1985 евро, хотя в конце октября достиг 18-месячного максимума выше 1,20 евро.

Европейские фондовые индексы также росли: FTSE 100 и немецкий Dax прибавили по 0,6%, а французский Cac 40 — 0,8%.

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