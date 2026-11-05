Szef hiszpańskiej państwowej spółki Adif Marco de la Peña podał się do dymisji wieczorem 4 listopada. Jego odejście wiązane jest z katastrofą kolejową w Urdzie w centralnej Hiszpanii, gdzie 28 października zginęło 69 osób. Spółka Adif odpowiada za infrastrukturę kolejową kraju, w tym za linię dużych prędkości między Madrytem a Sewillą.

Dymisja szefa Adif

Jak informuje RMF24, de la Peña opuścił stanowisko po ponad dwóch latach pracy. Hiszpańskie media, powołując się na źródła rządowe, wiążą jego dymisję z wypadkiem. Stało się to dzień po rezygnacji ministra transportu Óscara Puente, któremu podlegał szef Adif.

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Wstępne ustalenia śledztwa

Według wstępnych ustaleń śledczych do tragedii na linii Madryt–Sewilla mógł doprowadzić poważny problem techniczny związany z systemem kontroli i zarządzania ruchem. Linia dużych prędkości znajduje się pod nadzorem spółki Adif.

Rankiem 28 października pociąg państwowego przewoźnika Renfe zderzył się z tylną częścią składu prywatnego operatora Iryo. W wyniku wypadku zginęło 69 osób, a kolejnych 110 pasażerów zostało rannych. Sztab kryzysowy poinformował o zakończeniu identyfikacji wszystkich ofiar śmiertelnych: wśród nich było 54 obywateli Hiszpanii i 15 cudzoziemców.

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