Глава Adif подав у відставку після аварії поїздів в Іспанії — RMF24

Керівник іспанської державної компанії Adif Марко де ла Пенья подав у відставку ввечері 4 листопада. Його відхід пов’язують із залізничною катастрофою в Урді в центральній частині Іспанії, де 28 жовтня загинули 69 людей. Компанія Adif відповідає за залізничну інфраструктуру країни, зокрема за високошвидкісну лінію між Мадридом і Севільєю.

Відставка керівника Adif

Як повідомляє RMF24, де ла Пенья залишив посаду після понад двох років роботи. Іспанські медіа з посиланням на урядові джерела пов’язують його відставку з аварією. Це сталося наступного дня після відставки міністра транспорту Оскара Пуенте, якому підпорядковувався очільник Adif.

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Попередні висновки слідства

За попередніми висновками слідчих, до трагедії на лінії Мадрид—Севілья могла призвести серйозна технічна проблема, пов’язана із системою контролю та керування рухом. Високошвидкісна лінія перебуває під наглядом компанії Adif.

Уранці 28 жовтня поїзд державного перевізника Renfe зіткнувся з хвостовою частиною складу приватного оператора Iryo. Унаслідок аварії загинули 69 людей, ще 110 пасажирів дістали поранення. Кризовий штаб повідомив про завершення ідентифікації всіх загиблих: серед них були 54 громадяни Іспанії та 15 іноземців.

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