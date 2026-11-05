Глава испанской государственной компании Adif Марко де ла Пенья подал в отставку вечером 4 ноября. Его уход связывают с железнодорожной катастрофой в Урде в центральной части Испании, где 28 октября погибли 69 человек. Компания Adif отвечает за железнодорожную инфраструктуру страны, в частности за высокоскоростную линию между Мадридом и Севильей.

Отставка главы Adif

Как сообщает RMF24, де ла Пенья покинул должность после более чем двух лет работы. Испанские СМИ со ссылкой на правительственные источники связывают его отставку с аварией. Это произошло на следующий день после отставки министра транспорта Оскара Пуэнте, которому подчинялся глава Adif.

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Предварительные выводы следствия

Согласно предварительным выводам следователей, к трагедии на линии Мадрид—Севилья могла привести серьезная техническая проблема, связанная с системой контроля и управления движением. Высокоскоростная линия находится под надзором компании Adif.

Утром 28 октября поезд государственного перевозчика Renfe столкнулся с хвостовой частью состава частного оператора Iryo. В результате аварии погибли 69 человек, еще 110 пассажиров получили ранения. Кризисный штаб сообщил о завершении идентификации всех погибших: среди них были 54 гражданина Испании и 15 иностранцев.

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