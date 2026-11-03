Краків отримає до 172,76 млн злотих від ЄС на трамвайну лінію до Азорів — RMF24

У Кракові, Польща, у понеділок підписали угоду про фінансування Європейським Союзом будівництва нової трамвайної лінії. Вона має сполучити наявну петлю «Кроводжа-Гурка P+R» із новою петлею, яку збудують біля перехрестя вулиць Вайсса та Яреми в мікрорайоні Азори. Про це повідомляє RMF24.

Фінансування проєкту

Краків отримає до 172,76 млн злотих за програмою «Європейські фонди для інфраструктури, клімату та довкілля 2021–2027». Угоду уклали місто Краків, представлене Управлінням міських інвестицій, і Центр транспортних проєктів ЄС.

Проєкт передбачає не лише прокладання трамвайних колій. У районі вулиць Опольської та Вайсса планують збудувати трикутник колій, а також ділянку трамвайної колії в північному напрямку — до залізничної лінії №95 Краків-Мидльники — Краків-Батовіце.

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Паркінг і велоінфраструктура

У межах інвестиції мають облаштувати нові тротуари, велодоріжки та пішохідно-велосипедні маршрути. Біля вулиці Опольської також запланували перехоплювальний паркінг Park & Ride приблизно на 200 автомобілів, зокрема з місцями для людей з інвалідністю та інфраструктурою для велосипедів.

Наступним етапом стане отримання рішення ZRID, необхідного для початку будівельних робіт. Паралельно Управління міських інвестицій готує документи для тендеру на виконання робіт. Жителі Азорів очікують на трамвайне сполучення кілька десятиліть, а перші згадки про такий проєкт з’являлися ще у 1960-х роках.

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