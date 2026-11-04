Джону Ковану прогнозують перемогу на виборах у Джорджії — The Hill

Республіканцю Джону Ковану прогнозують перемогу на виборах до Палати представників США у 11-му виборчому окрузі штату Джорджія. За даними The Hill, Decision Desk HQ оприлюднила прогноз після підрахунку 76% голосів: Кован набирав 53,8%, тоді як його суперник від Демократичної партії, адвокат із Вудстока Кріс Гарден, — 46,2%.

Наступник Баррі Лаудермілка

У разі підтвердження прогнозу Кован замінить у Конгресі республіканця Баррі Лаудермілка, який представляв цей округ на північному заході Джорджії з 2015 року та вирішив не балотуватися на новий термін. Кован є нейрохірургом і власником малого бізнесу.

До округу входять частини округів Кобб, Черокі, Бартоу, Гордон і Пікенс. Його традиційно вважають опорою Республіканської партії: на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп переміг там із перевагою приблизно у 23 відсоткові пункти, а Лаудермілк того ж року був переобраний із відривом майже у 35 пунктів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Праймериз і підтримка Трампа

Президент США Дональд Трамп підтримав Кована в липні, назвавши його прихильником політики America First. Трамп також заявляв, що Кован виступає за зниження податків, розширення внутрішнього виробництва енергії та посилення чесності виборів.

Це була друга спроба Кована потрапити до Конгресу. У 2020 році він брав участь у праймериз до Палати представників у сусідньому 14-му окрузі Джорджії, вийшов до другого туру, але програв Марджорі Тейлор Грін. Цього року Кован посів перше місце на травневих праймериз із майже 43% голосів, а в червневому другому турі переміг колишнього керівника апарату Лаудермілка Роба Адкерсона — 65% проти 35%.

Читай нас у