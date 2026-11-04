The Hill：约翰·考恩预计将在佐治亚州选举中获胜

共和党人约翰·考恩预计将在佐治亚州第11国会选区赢得美国众议院选举。据《国会山报》报道，Decision Desk HQ在计票76%后发布预测：考恩获得53.8%的选票，而他的民主党对手、来自伍德斯托克的律师克里斯·加登获得46.2%。

巴里·劳德米尔克的继任者

如果预测得到确认，考恩将在国会接替共和党人巴里·劳德米尔克。劳德米尔克自2015年以来一直代表佐治亚州西北部的这一选区，并决定不竞选连任。考恩是一名神经外科医生和小企业主。

该选区包括科布县、切罗基县、巴托县、戈登县和皮肯斯县的部分地区。这里传统上被视为共和党的大本营：在2024年总统选举中，唐纳德·特朗普以约23个百分点的优势获胜，而劳德米尔克同年以近35个百分点的优势再次当选。

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初选和特朗普的支持

美国总统唐纳德·特朗普于7月支持考恩，称他是“美国优先”政策的支持者。特朗普还表示，考恩支持减税、扩大国内能源生产以及加强选举诚信。

这是考恩第二次尝试进入国会。2020年，他参加了佐治亚州相邻第14选区的众议院初选，进入第二轮投票，但败给了玛乔丽·泰勒·格林。今年，考恩在5月初选中以近43%的得票率位居第一，并在6月第二轮投票中击败劳德米尔克的前幕僚长罗布·阿德克森，得票比例为65%对35%。

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