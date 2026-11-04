Республиканцу Джону Ковану прогнозируют победу на выборах в Палату представителей США в 11-м избирательном округе штата Джорджия. По данным The Hill, Decision Desk HQ опубликовала прогноз после подсчета 76% голосов: Кован набирал 53,8%, тогда как его соперник от Демократической партии, адвокат из Вудстока Крис Гарден, — 46,2%.

Преемник Барри Лаудермилка

Если прогноз подтвердится, Кован заменит в Конгрессе республиканца Барри Лаудермилка, который представлял этот округ на северо-западе Джорджии с 2015 года и решил не баллотироваться на новый срок. Кован является нейрохирургом и владельцем малого бизнеса.

В округ входят части округов Кобб, Чероки, Бартоу, Гордон и Пикенс. Его традиционно считают опорой Республиканской партии: на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил там с преимуществом примерно в 23 процентных пункта, а Лаудермилк в том же году был переизбран с отрывом почти в 35 пунктов.

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Праймериз и поддержка Трампа

Президент США Дональд Трамп поддержал Кована в июле, назвав его сторонником политики America First. Трамп также заявлял, что Кован выступает за снижение налогов, расширение внутреннего производства энергии и усиление честности выборов.

Это была вторая попытка Кована попасть в Конгресс. В 2020 году он участвовал в праймериз в Палату представителей в соседнем 14-м округе Джорджии, вышел во второй тур, но проиграл Марджори Тейлор Грин. В этом году Кован занял первое место на майских праймериз с почти 43% голосов, а в июньском втором туре победил бывшего руководителя аппарата Лаудермилка Роба Адкерсона — 65% против 35%.

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