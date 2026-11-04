John Cowan ma wygrać wybory w Georgii — The Hill

Republikanin John Cowan ma wygrać wybory do Izby Reprezentantów USA w 11. okręgu wyborczym Georgii. Według The Hill, Decision Desk HQ opublikowało prognozę po przeliczeniu 76% głosów: Cowan uzyskiwał 53,8%, podczas gdy jego rywal z Partii Demokratycznej, prawnik z Woodstock Chris Garden, miał 46,2%.

Następca Barry’ego Loudermilka

Jeśli prognoza się potwierdzi, Cowan zastąpi w Kongresie republikanina Barry’ego Loudermilka, który reprezentował ten okręg w północno-zachodniej Georgii od 2015 roku i zdecydował się nie ubiegać o kolejną kadencję. Cowan jest neurochirurgiem i właścicielem małej firmy.

Okręg obejmuje części hrabstw Cobb, Cherokee, Bartow, Gordon i Pickens. Tradycyjnie jest uważany za bastion Partii Republikańskiej: w wyborach prezydenckich w 2024 roku Donald Trump wygrał tam przewagą około 23 punktów procentowych, a Loudermilk został w tym samym roku ponownie wybrany przewagą niemal 35 punktów.

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Prawybory i poparcie Trumpa

Prezydent USA Donald Trump poparł Cowana w lipcu, nazywając go zwolennikiem polityki America First. Trump twierdził również, że Cowan opowiada się za obniżeniem podatków, rozszerzeniem krajowej produkcji energii oraz wzmocnieniem uczciwości wyborów.

Była to druga próba dostania się Cowana do Kongresu. W 2020 roku brał udział w prawyborach do Izby Reprezentantów w sąsiednim 14. okręgu Georgii, przeszedł do drugiej tury, ale przegrał z Marjorie Taylor Greene. W tym roku Cowan zajął pierwsze miejsce w majowych prawyborach z niemal 43% głosów, a w czerwcowej drugiej turze pokonał byłego szefa sztabu Loudermilka, Roba Adkersona — 65% do 35%.

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