Wstępny exit poll NBC News wykazał, że w wyborach połówkowych w USA 3 listopada 67% żydowskich wyborców zagłosowało na Demokratów, a 32% na Republikanów. Poinformował o tym Jerusalem Post. Gazeta zaznacza, że dane te są wstępne, jednak są zgodne z sondażami przeprowadzonymi przed wyborami.

Wcześniejsze sondaże

Wrześniowe badanie Jewish Electorate Institute wykazało, że 71% ankietowanych żydowskich wyborców planowało poprzeć Demokratów, a 23% Republikanów. Wśród respondentów identyfikujących się jako Demokraci 97% popierało kandydata Partii Demokratycznej. Wśród niezależnych wyborców Demokraci mieli przewagę 35% do 21%, przy czym 43% nadal nie było zdecydowanych.

Inny przedwyborczy sondaż, przeprowadzony przez Jewish Voters Resource Center, odnotował wśród żydowskich wyborców 67% poparcia dla Demokratów i 26% dla Republikanów. Według Jerusalem Post wyniki te wskazują, że obawy części wyborców dotyczące antysemityzmu i poparcia dla Izraela nie spowodowały ogólnego odejścia żydowskiego elektoratu od Partii Demokratycznej.

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Specyfika głosowania w Michigan

Jednocześnie głosowanie na poszczególnych kandydatów w Michigan pokazało bardziej złożony obraz. Według exit pollu organizacji The Jewish Majority 57% żydowskich wyborców, którzy zagłosowali przedterminowo, poparło demokratycznego kandydata do Senatu Abdula El-Sayeda. Na tej samej karcie do głosowania 78% ankietowanych poparło Jocelyn Benson w wyścigu o stanowisko gubernatora.

Podczas kampanii El-Sayed był oskarżany o antysemityzm i krytykowany za swoje stanowiska dotyczące Izraela. Wśród żydowskich wyborców, którzy identyfikowali się jako Demokraci i nie głosowali na niego, 92% jako jedną z przyczyn wskazało obawy dotyczące antysemityzmu i jego stanowiska wobec Izraela. Wśród żydowskich wyborców, którzy zagłosowali przedterminowo i poparli Republikanina Mike'a Rogersa, 61% oświadczyło, że głosowało przede wszystkim przeciwko El-Sayedowi, a 17% przede wszystkim na poparcie Rogersa.

Według gazety poparcie dla Demokratów wśród żydowskich wyborców ogółem odpowiada tendencjom z poprzednich wyborów. W wyborach połówkowych w 2022 roku sondaże Fox News i Associated Press odnotowały 65% poparcia dla Demokratów i 33% dla Republikanów.

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