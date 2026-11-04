NBC News的初步出口民调显示，在11月3日举行的美国中期选举中，67%的犹太选民投票支持民主党，32%支持共和党。据《耶路撒冷邮报》报道。该报指出，这些数据为初步数据，但与选举前进行的民调一致。

此前的民调

犹太选民研究所9月的一项调查显示，71%的受访犹太选民计划支持民主党，23%计划支持共和党。在认同自己为民主党人的受访者中，97%支持民主党候选人。在独立选民中，民主党以35%对21%领先，同时43%尚未决定。

犹太选民资源中心进行的另一项选前民调显示，在犹太选民中，民主党的支持率为67%，共和党的支持率为26%。据《耶路撒冷邮报》报道，这些结果表明，部分选民对反犹主义和支持以色列问题的担忧，并未导致犹太选民整体离开民主党。

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密歇根州投票的特点

与此同时，密歇根州对个别候选人的投票呈现出更为复杂的情况。根据The Jewish Majority组织的出口民调，提前投票的犹太选民中有57%支持民主党参议院候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。在同一张选票上，78%的受访者支持乔斯林·本森竞选州长。

在竞选期间，埃尔-赛义德被指控存在反犹主义，并因其在以色列问题上的立场受到批评。在认同自己为民主党人但未投票给他的犹太选民中，92%将对反犹主义及其在以色列问题上的立场的担忧列为原因之一。在提前投票并支持共和党人迈克·罗杰斯的犹太选民中，61%表示他们投票主要是为了反对埃尔-赛义德，17%则主要是为了支持罗杰斯。

据该报报道，犹太选民对民主党的支持整体上符合此前选举的趋势。在2022年中期选举中，福克斯新闻和美联社的民调记录到，民主党的支持率为65%，共和党的支持率为33%。

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