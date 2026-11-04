Предварительный экзитпол NBC News показал, что на промежуточных выборах в США 3 ноября 67% еврейских избирателей проголосовали за демократов, а 32% — за республиканцев. Об этом сообщает Jerusalem Post. Издание отмечает, что эти данные являются предварительными, однако они согласуются с опросами, проведенными до выборов.

Предыдущие опросы

Сентябрьское исследование Jewish Electorate Institute показало, что 71% опрошенных еврейских избирателей планировали поддержать демократов, а 23% — республиканцев. Среди респондентов, идентифицировавших себя как демократы, 97% поддерживали кандидата от Демократической партии. Среди независимых избирателей демократы имели преимущество в 35% против 21%, при этом 43% еще не определились.

Другой предвыборный опрос, проведенный Jewish Voters Resource Center, зафиксировал среди еврейских избирателей 67% поддержки демократов и 26% — республиканцев. По данным Jerusalem Post, эти результаты свидетельствуют, что обеспокоенность части избирателей антисемитизмом и поддержкой Израиля не привела к общему отходу еврейского электората от Демократической партии.

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Особенности голосования в Мичигане

В то же время голосование за отдельных кандидатов в Мичигане продемонстрировало более сложную картину. Согласно экзитполу организации The Jewish Majority, 57% еврейских избирателей, проголосовавших досрочно, поддержали кандидата от демократов в Сенат Абдула Эль-Сайеда. В том же бюллетене 78% опрошенных поддержали Джоселин Бенсон в гонке за должность губернатора.

Во время кампании Эль-Сайеда обвиняли в антисемитизме и критиковали за его позиции по Израилю. Среди еврейских избирателей, которые идентифицировали себя как демократы и не голосовали за него, 92% назвали среди причин обеспокоенность антисемитизмом и его позицией по Израилю. Среди еврейских избирателей, проголосовавших досрочно и поддержавших республиканца Майка Роджерса, 61% заявили, что голосовали прежде всего против Эль-Сайеда, а 17% — прежде всего в поддержку Роджерса.

По данным издания, поддержка демократов среди еврейских избирателей в целом соответствует тенденциям предыдущих выборов. На промежуточных выборах 2022 года опросы Fox News и Associated Press фиксировали 65% поддержки демократов и 33% — республиканцев.

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