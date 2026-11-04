Екзитпол: 67% єврейських виборців США обрали демократів — Jerusalem Post

Попередній екзитпол NBC News показав, що на проміжних виборах у США 3 листопада 67% єврейських виборців проголосували за демократів, а 32% — за республіканців. Про це повідомляє Jerusalem Post. Видання зазначає, що ці дані є попередніми, однак вони узгоджуються з опитуваннями, проведеними до виборів.

Попередні опитування

Вересневе дослідження Jewish Electorate Institute засвідчило, що 71% опитаних єврейських виборців планували підтримати демократів, а 23% — республіканців. Серед респондентів, які ідентифікували себе як демократи, 97% підтримували кандидата від Демократичної партії. Серед незалежних виборців демократи мали перевагу 35% проти 21%, водночас 43% ще не визначилися.

Інше передвиборче опитування, проведене Jewish Voters Resource Center, зафіксувало 67% підтримки демократів і 26% — республіканців серед єврейських виборців. За даними Jerusalem Post, ці результати свідчать, що занепокоєння частини виборців антисемітизмом і підтримкою Ізраїлю не спричинило загального відходу єврейського електорату від Демократичної партії.

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Особливості голосування у Мічигані

Водночас у Мічигані голосування за окремих кандидатів продемонструвало складнішу картину. За екзитполом організації The Jewish Majority, 57% єврейських виборців, які проголосували достроково, підтримали демократичного кандидата до Сенату Абдула Ель-Сайєда. На тому самому бюлетені 78% опитаних підтримали Джоселін Бенсон у перегонах за посаду губернатора.

Під час кампанії Ель-Сайєда звинувачували в антисемітизмі та критикували за його позиції щодо Ізраїлю. Серед єврейських виборців, які ідентифікували себе як демократи та не голосували за нього, 92% назвали серед причин занепокоєння антисемітизмом і його позицією щодо Ізраїлю. Серед єврейських виборців, які проголосували достроково та підтримали республіканця Майка Роджерса, 61% заявили, що голосували передусім проти Ель-Сайєда, а 17% — насамперед на підтримку Роджерса.

За даними видання, підтримка демократів серед єврейських виборців загалом відповідає тенденціям попередніх виборів. На проміжних виборах 2022 року опитування Fox News та Associated Press фіксували 65% підтримки демократів і 33% — республіканців.

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